Restaurants, cinémas, salles de spectacles | « Je pense que j’ai pris une bonne décision de garder ça fermé »

« S’il y a une chose que l’on retient de cette pandémie, c’est que l’être humain est quelqu’un qui a besoin de contacts. C’est ça qui nous manque depuis un an. Évidemment, il fallait trouver des moyens d’éviter ces contacts. Et une des façons, c’était de fermer les restaurants, les salles de spectacles et les cinémas. »