Un an de pandémie | « On a été plus prudents, toutes proportions gardées, que les autres provinces » - François Legault

Il y a désormais un an que le coronavirus a fait son apparition au Québec. Depuis ce temps, plus de 290 000 personnes ont été infectées et plus de 10 300 d’entre elles sont décédées. Louis Lacroix fait le point avec le premier ministre du Québec François Legault après 12 mois de pandémie.

Les 10 300 décès au Québec représentent essentiellement la moitié des pertes de vie pour l’ensemble du Canada. Avec le recul, qu’est-ce que le Québec aurait pu faire de mieux?

« Il faut remettre les données en contexte. Quand on regarde les sept pays du G7, les pays les plus industrialisés, il y en a cinq (États-Unis, France, Royaume-Uni, Espagne, Italie) qui ont un bilan pire que le Québec, souligne François Legault. Il y a eu deux pays où il y a eu moins de décès per capita, c’est le Canada et l’Allemagne. »

Le Québec a pourtant été la première province à fermer ses écoles, ses entreprises et à déclarer l’urgence sanitaire.