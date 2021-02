Rendez-vous de vaccination pour ses parents | Denis Coderre a-t-il obtenu un traitement de faveur de la part du ministre de la Santé?

Alors que la campagne de vaccination des 85 ans et plus venait à peine de commencer, l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, a publié un message de remerciement à l’endroit de Christian Dubé pour l’aide qu’il a obtenue avec ses parents.

Vraisemblablement, les parents de Denis Coderre ont eu des difficultés à obtenir un rendez-vous de vaccination via la plateforme web lorsque la campagne s'est mise en branle, jeudi matin.

Et vraisemblablement, l’ancien maire de Montréal a utilisé son réseau de contacts bien garni pour solliciter l’aide du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Une fois le problème réglé, Denis Coderre n’a pas hésité à remercier publiquement le ministre via sa page Facebook et son compte Twitter, ce qui en a fait sourciller plus d’un.