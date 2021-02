Rencontre Trudeau-Biden | «Le message : Trump a été une anomalie, c’est le retour à la normale dans les relations»

«Le message qui sera transmis : c’est le retour à la normale entre le Canada et les États-Unis. Donald Trump était une anomalie. En filigrane, c’est ce qu’on voudra laisser entendre. On reprend les relations là où on les avait laissées, il y a quatre ans. Trudeau et Biden vont s’entendre sur le combat contre la COVID-19, la relance économique et la lutte aux changements climatiques. Là où ce sera plus compliqué pour M. Trudeau : le Buy American Act de Biden, qui renforce le protectionnisme américain. En d’autres mots, le Canada n’obtiendra pas d’exemption.»