Agence du revenu du Canada | Onze heures d’attente au bout du fil

S’il vous est déjà arrivé de vivre une longue attente au bout du fil en tentant de joindre l’Agence du revenu du Canada, dites-vous bien que vous n’êtes pas les seuls.

En conversation avec l’animateur Patrick Lagacé, Madame Élaine Marquis, une retraitée, raconte son histoire abracadabrante vécue mercredi afin de joindre l’ARC en raison d’un problème avec son dossier en ligne. Dans les faits, l'accès à son dossier était bloqué.

Combien d’heures d’attentes? Deux? Trois? Cinq? Même pas proche... Plus du double! Pas moins de 11 heures passées au bout du fil ou en attente, et ce, en plusieurs blocs… Et tout ça pour rien! Madame Marquis n’a finalement réglé son dossier que le lendemain, en téléphonant de nouveau jeudi matin.

En complément, Patrick Lagacé a accueilli Madame Diane Lebouthillier, la ministre fédérale du Revenu national qui a réagi à chaud au chemin de croix de Madame Marquis.

Entre les paramètres de sécurité, le fait que les appels ont plus que triplé depuis l’an dernier à l’ARC en raison des nouveaux programmes du gouvernement liés à la pandémie et les carences organisationnelles évidentes, le portait est complet.

On les écoute…