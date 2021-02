Semaine de relâche partout au Québec | Réouverture des cinémas et pas de barrages routiers

Pas de barrages routiers

Après y avoir réfléchi longuement, le gouvernement Legault n'a pas l'intention d'ériger des barrages routiers entre le Québec et l'Ontario ou entre les régions du Québec pendant la relâche.

Selon Québec, il est plus facile et efficace pour les policiers de faire respecter les bulles familiales et le couvre-feu.

Appel aux employeurs

En terminant, François Legault a demandé aux employeurs d'être particulièrement accommodants avec leurs employés qui ont des enfants en leur permettant de prendre leur semaine de congé durant la relâche.

De plus, il a rappelé aux parents qu'il n'était pas souhaitable de faire garder les enfants par les grands-parents s'ils doivent absolument travailler durant le congé scolaire.