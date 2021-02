Taux d’échecs au secondaire | Qui dit vrai?

«Notre échantillon tient compte des élèves à l’extérieur du Grand Montréal et dans le Grand Montréal. On a des écoles publiques et privées. La FQDE n’avait que du public et n’a pas recensé des écoles du Grand Montréal. On a francophones, anglophones, primaires et secondaires. Mais sincèrement, je ne veux pas faire une bataille statistique. Ce qu’on retient, c’est qu’il y a des élèves qui ont des difficultés en mathématiques au secondaire. Il y en avait déjà avant la pandémie. Donc, il faut les aider»