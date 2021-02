L'efficacité du vaccin d'AstraZeneca remise en question | «Tous les yeux sont tournés vers Santé Canada» -Bernard Drainville

« Au moment où on s'apprête à avoir un troisième vaccin, l'efficacité du dit vaccin est de plus en plus remise en question. Il y a quelques jours on disait qu'il ne fallait pas l'administrer aux personnes de 65 ans et plus. Là, maintenant, certains pays ne veulent pas l'administrer aux gens de 55 ans et plus ! Les recommandations de l'OMS risquent d'avoir un impact sur la manière avec laquelle on va pouvoir vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca. »