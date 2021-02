Plan de relance économique de Joe Biden | La réconciliation des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants

Le président américain a promis d’«agir vite» face aux difficultés économiques des Américains liées à la pandémie, vendredi.

Joe Biden a répété qu’il voulait que son plan de relance économique soit adopté rapidement.Il faut savoir que le marché du travail est durement affecté par la pandémie aux États-Unis.

Il a souligné qu’il ne veut plus attendre l’accord des républicains pour faire adopter son plan de sauvetage de 1900 milliards $, qui renferme des aides pour les PME et les ménages les plus vulnérables.

Certains républicains contestent des mesures de ce plan et jugent que la somme colossale de ce plan va faire déraper les finances publiques.

Le Sénat et la Chambre des représentants, contrôlés par les démocrates, ont approuvé vendredi des résolutions instituant une procédure de vote à la majorité simple (réconciliation) pour le plan Biden.

Cette manœuvre politique permet au président de contourner l’opposition des républicains et ainsi gagner du temps.