Dès le 8 février, partout au Québec | Réouverture des commerces non essentiels

«Actuellement, on est à 34% de délestage, des chirurgies ou traitements qui sont reportés. On ne fait pas de rattrapage de chirurgies et les listes d’attente continuent d’augmenter. Mon message est clair: on ne veut pas mettre plus de pression sur les infirmières et le personnel soignant. Ça fait 11 mois que les infirmières et le personnel soignant sont au front, jour après jour, semaine après semaine. Ça explique pourquoi on arrive à la conclusion : oui on peut faire un petit déconfinement, mais il faut y aller d'une façon très graduelle. Il faut y aller lentement»