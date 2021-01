Voyageurs de retour au pays | Logés et nourris aux frais du gouvernement fédéral pendant leur quarantaine

«En date du 25 janvier, un peu plus de 5000 voyageurs canadiens qui ont été hébergés et nourris gratuitement depuis le début de la pandémie. Et au Québec, ce sont 789 voyageurs qui ont été hébergés comme ça gratuitement. Entre le 1er avril et le 31 octobre, les installations en quarantaine au Canada, principalement dans les hôtels, ç’a coûté 73 millions de dollars. Et ce montant ne comprend pas les mois de novembre, décembre et janvier, des mois où on le sait, il y a eu pas mal de voyages. On risque de s’approcher de 100 millions de dollars en dépenses»