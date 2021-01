François Legault à Justin Trudeau | «Ce serait la catastrophe si le variant britannique s’installait au Québec»

Une fois de plus, le premier ministre François Legault a interpellé son homologue canadien, afin qu’il mette en place des mesures pour mieux contrôler les voyageurs internationaux qui rentrent au Canada.

François Legault s’est dit très inquiet avec ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni et le fameux variant britannique qui est à la fois plus contagieux et plus mortel que la première version du coronavirus.

Selon M. Legault, 37 000 personnes sont actuellement hospitalisées au Royaume-Uni en raison de la COVID-19.