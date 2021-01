Dès le 8 février | Certaines régions profiteront d’un relâchement des mesures de confinement

Mais François Legault estime que la situation dans les hôpitaux demeure difficile avec notamment plus de 1300 hospitalisations.

Cela a un impact sur le personnel soignant qui est déjà à bout de souffle après 11 mois de pandémie et cela provoque également le délestage d’interventions chirurgicales.

M. Legault a de nouveau demandé aux Québécois de respecter les consignes et surtout, de faire attention aux personnes de 65 ans et plus en évitant d'avoir des contacts avec eux.