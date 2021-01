Une bulle dans l’Est du Québec? | «Que l’on tienne compte d’une réalité régionale» -Pascal Bérubé

Pour sa part, le maire de Sept-îles, où il y a un nombre infime de nouveaux cas d’infection, abonde dans le même sens.

« On pourrait moduler les mesures, dit Réjean Porlier. Depuis le début, on est la courroie entre le gouvernement et les citoyens. Et là, on est tous passés au rouge, malgré les bons résultats qu’on avait dans notre cour.