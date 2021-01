Drainville | Décision sur les voyages non essentiels et deux options pour le maintien du couvre-feu

Selon Bernard Drainville, on devrait connaitre d'ici les prochaines heures la décision du fédéral pour les voyages non essentiels et comment on va entourer ceux et celles qui voudront faire fi des «recommandations» de ne pas voyager.

« Il y a un Conseil des ministres aujourd’hui à 16h. C’est là que ça va se décider», disait le chroniqueur, lundi matin, au micro de Paul Arcand.

Par ailleurs, il reste 14 jours au couvre-feu en vigueur au Québec. À quoi s'attendre avec l'amélioration du nombre de cas, en région particulièrement?