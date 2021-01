Premiers décrets et ordres présidentiels | Sur Keystone XL: «Biden a rendu service à Trudeau» -Drainville

« Biden a rendu service à Trudeau. Sa position officiellement, c'est de dire: je suis pour le pipeline, je l'ai défendu auprès de Trump. Mais, en retirant le permis, en tuant le projet dès le premier jour, Trudeau va pouvoir dire: je n'ai même pas eu le temps de faire mon lobby, je n'ai pas eu le temps d'essayer de le convaincre, il a tiré la plogue dès le premier jour. Il va être capable de regarder les gens de l'ouest, M. Kenney, le premier ministre albertain et de dire: que veux-tu que je fasse? Sur le plan politique, la décision de Biden le sert bien et sur le plan de ses convictions personnelles je suis certain que Trudeau est un peu soulagé que ce pipeline n'aille pas de l'avant. »