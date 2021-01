Drainville | Bras de fer Trudeau-Legault sur les voyages non essentiels

« Justin Trudeau va devoir agir rapidement parce qu'en matière de contrôle des frontières, il a un petit déficit de crédibilité (...) C'est l'intérêt collectif qu'il devrait faire valoir. S'il veut qu'on le prenne au sérieux avec ses menaces de nouvelles mesures, il va falloir que les bottines suivent les babines et rapidement. Politiquement, il est à risque. Si on se retrouve avec une autre flambée de nouveaux cas à cause du déplacement et du retour des voyageurs lors de la semaine de relâche qui s'en vient, c'est Justin Trudeau qui va être blâmé (...) C'est sûr que Legault ne restera pas les bras croisés. On se met à sa place: il s'est fait prendre une fois, il ne se fera pas prendre deux fois. »