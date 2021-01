Couvre-feu et itinérance | «Je suis sidérée et profondément choquée» - Véronique Hivon

«Je suis sidérée et profondément choquée et blessée. Je me mets à la place des personnes en situation d’itinérance et les personnes qui les soutiennent et je serais hors de moi. Ce n’est vraiment pas rassurant. Quand t’es rendu à dire que les gens vont se déguiser et se faire passer pour des personnes en situation d’itinérance, t’es vraiment rendu au bout de tous tes arguments parce que tu n’as pas de logique de base pour justifier ta décision»