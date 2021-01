Québec demande à Ottawa d’interdire les voyages internationaux non essentiels | «On n’est plus à allumer des lampions, il faut agir»

«J'ai confiance aux scientifiques qui nous disent que pour le bien commun de l'ensemble des personnes vulnérables au Québec, c'est mieux d'en vacciner plus avec une dose que d'en vacciner moins avec deux doses, pour un certain temps. je trouve que ça fait bien du bon sens de protéger en grande partie plus de monde que de protéger parfaitement moins de monde. Me semble que pour une société, c'est ce qui est mieux. On n'a pas les mêmes priorités que les compagnies pharmaceutiques qui veulent prouver que leur produit est efficace»