Livraison de vaccins Pfizer | «Pourquoi une seule semaine de retard en Europe, mais quatre pour le Canada?»

Certains matins, Bernard Drainville est optimiste, d'autres, il l'est moins et avec le report des livraisons de vaccins Pfizer, on vous laisse deviner comment le chroniqueur politique se sentait mardi au micro de Paul Arcand.

Il se questionnait aussi pourquoi les contribuables canadiens devront attendre si longtemps avant de pouvoir reprendre le rythme de vaccination prévu qui semblait pourtant assuré par le fabricant.