La chef libérale veut «faire le ménage» de son parti, selon ce qu'entend Bernard Drainville

Les vacances de Pierre Arcand durant le temps des Fêtes continuent de faire jaser dans l'entourage du parti libéral du Québec.

Selon ce qu'entend Bernard Drainville, la chef Dominique Anglade aurait demandé à Arcand de démissionner et voyant qu'il refusait, c'est elle qui lui a retiré ses responsabilités.

Selon le chroniqueur politique, la chef aimerait faire le ménage avant les élections d'octobre 2022 et après l'épisode Pierre Arcand, les noms qui reviennent le plus souvent et qu'on aimerait voir partir sont ceux des députés actuels, Gaétan Barrette et Lise Thériault.