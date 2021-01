Aires protégées du gouvernement Legault | «Les compagnies forestières veulent couper dans le sud du Québec» -Luc Ferrandez

«Je comprends le cri du cœur de Desjardins. Cela dit, je dois reconnaître que la CAQ a fait ce qu’aucun parti politique n’a fait au pouvoir auparavant. Le gouvernement Legault a investi 100 millions $ sur trois ans dans l’acquisition des terrains et dans la protection des rives. Il a atteint son objectif de 17 % des aires protégées, et ce n’était pas si facile. Il a dû s’entendre avec les Premières nations, notamment. […] Richard Desjardins dit que seulement 1 % du territoire a été protégé au sud du 49e parallèle par la CAQ, c’est vrai. Mais, la protection des Chics-Chocs, en Gaspésie, ce n’est pas rien. Maintenant, Desjardins, dans l’ensemble, a tout à fait raison de dénoncer le gouvernement. Seulement 5 % de l'ensemble du territoire au sud du 49e parallèle est protégé… Les maudites compagnies forestières veulent couper dans le sud du Québec ; c’est plus payant.»