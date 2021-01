Drainville | Les géants de la livraison sont «priés» de baisser leurs prix

« Ne nous obligez pas à légiférer, a dit le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation André Lamontagne aux trois géants de la livraison. Deux des trois ont envoyé paître le gouvernement. UberEats et DoorDash ont dit non, mais Skip the dishes accepte (...) Montrez de la bonne volonté, de toute façon vous faites une tonne d'argent avec la pandémie. Ce qu'on me dit, de source gouvernementale, c'est que Québec va bouger. Est-ce qu'un décret pourrait faire le travail ? »