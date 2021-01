Cégeps et universités en pandémie | Paul Arcand questionne la ministre McCann sur son leadership

«Madame McCann, vous avez perdu le ministère de la Santé et vous vous êtes retrouvée au ministère de l’Enseignement supérieur et ce n’était pas votre choix. Ça vous tente-tu encore d’être ministre? Y mettez-vous la même énergie, les mêmes efforts? Parfois quand on perd ce qu’on aime, on est un peu désabusé, déçu, blessé. C’est comme un prix de consolation. On ne vous voit pas. Allez-vous faire des conférences de presse pour dire comment ça va marcher? Conférences avec les recteurs, avec la Fédération des cégeps? Du leadership?»