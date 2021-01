Vaccination au Canada | «Je suis plus optimiste que je l'ai été depuis longtemps» -Bernard Drainville

« On a une entente avec Pfizer pour non seulement les acheter, mais tout aussi important, se les faire livrer ces 20 millions de doses supplémentaires entre avril et juin. Le Canada s'assure d'obtenir un total de 80 millions de doses de Pfizer et Moderna d'ici septembre. Ce n'est pas compliqué: 80 millions de doses de Pfizer et Moderna, deux doses par personne, c'est 40 millions de personnes vaccinées, on est 38 millions au Canada. Ça veut dire que tout est en place pour que tous les Canadiens qui veulent se faire vacciner le soient d'ici septembre (...) Ça s'appelle un point tournant. »