Message de François Legault aux Québécois | «Faire tout ce qui est possible pour éviter d’être en contact avec les personnes de 65 ans et plus»

«Il faut faire attention aux personnes de 65 ans et plus. 80% des patients COVID-19 sont des gens de 65 ans et plus et 95% des décès surviennent chez des personnes de 65 ans et plus. Actuellement, c'est important de faire tout ce qui est possible pour éviter d’être en contact avec les personnes de 65 ans et plus, surtout celles qui ont un problème de santé»