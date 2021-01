Drainville | Vaccination: «Il va falloir être très, très patient»

La vaccination fait beaucoup jaser en ce début d'année, tout comme le rythme des provinces à administrer le remède à la COVID-19.

Selon les échanges de Bernard Drainville avec le ministère de la santé au fédéral, «on va recevoir 6 millions de doses d'ici la fin mars au Canada (...) et si on est très généreux, c'est de valeur, mais on est 38 millions au Canada, six millions de personnes vaccinées d'ici la fin mars, c'est autour de 15% de ta population».