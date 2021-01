François Legault à Justin Trudeau | «Au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD et sur les vaccins, qu’il s’occupe d’abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins»

«Contrairement à ce que dit Justin Trudeau, tous les vaccins qu’on reçoit chaque semaine sont utilisés. Quand il dit qu’il va envoyer aux provinces 1,2 million de doses d’ici la fin janvier, c’est pour toutes les provinces. Ça veut dire 233 000 doses pour le Québec d’ici la fin janvier. Nous, on est capables d’en administrer 250 000 dans une semaine. Donc, il n’y a pas de problème, on pourrait vacciner quatre fois plus de personnes que ce qu’on faut actuellement. Mais on n’a pas assez de doses»