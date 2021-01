Couvre-feu au Québec? | «C’est un message fort et important» - Jacques Dupuis, ancien ministre de la Sécurité publique

«La principale vertu d’un couvre-feu, c’est le message qui est très fort à la population et particulièrement aux récalcitrants. En imposant un couvre-feu, on empêche les gens de circuler librement à partir d’une certaine heure. C’est un message fort et important. On dit aux gens que la situation est tellement sérieuse qu’on vous empêche de sortir de chez vous, à moins, d’avoir une excuse légitime. Et c’est facile à faire respecter»