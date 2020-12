Élections aux États-Unis | Un républicain poursuit Mike Pence

Depuis plus d’un mois, l’équipe de Donald Trump a tenté à maintes et maintes reprises de faire invalider le résultat des élections présidentielles états-uniennes, et ce, sans succès. Mais cette fois, la poursuite intentée est émise par un républicain, mais à l’endroit du vice-président Mike Pence.

C’est normalement une formalité, mais règle générale, le congrès se réunit une fois aux quatre ans en janvier pour confirmer la nomination du président élu des États-Unis. Et c’est normalement le vice-président en fonction qui préside cet événement protocolaire.

Cette année toutefois, Donald Trump a tenté de demander à Mike Pence de refuser de reconnaître la victoire de Joe Biden lors de cet événement. Ce que ce dernier n’est malheureusement pas en mesure de faire pour le président.

En réponse, un des grands alliés de Donald Trump chez les républicains a décidé de poursuivre Mike Pence pour prouver que Pence a le droit à lui seul, de refuser la conclusion du collège électoral des États-Unis et de nommer de nouveaux membres du collège électoral pour faire renverser l’élection. Une procédure digne d’une très mauvaise comédie selon Rafael Jacob, notre analyste de la politique américaine.

Cette nouvelle étape de la saga n’aboutira vraisemblablement pas comme toutes les précédentes, mais il n’en demeure pas moins que la tristesse c’est qu’on n’en soit rendu à de telles bassesses pour contrecarrer la démocratie selon notre analyste.