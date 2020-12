Le Royaume-Uni et l'Union européenne s'entendent sur le Brexit

Avec seulement une semaine avant la date limite, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont finalement conclu jeudi un accord de libre-échange qui devrait éviter un chaos économique dès le Nouvel An et d’apaiser les craintes des entreprises après toutes ces années troubles liées au Brexit.

Dès qu’il sera ratifié par les deux parties, l'accord permettra à la Grande-Bretagne et aux 27 nations de continuer à échanger des marchandises sans droits de douane ni quotas, malgré que le Royaume-Uni se soit totalement libéré de l'Union européenne le 1er janvier dernier.

Le soulagement était palpable des deux côtés après neuf mois de négociations tendues et souvent éprouvantes. Un peu partout les gens célèbrent cet accord.

Cette bonne nouvelle, arrivant pour la veille de Noël, est doublement bienvenue au milieu de la pandémie de COVID-19 qui a fait près de 70 000 morts en Grande-Bretagne et a conduit les pays voisins à fermer leurs frontières avec le Royaume-Uni dans les derniers jours après l’apparition d'une nouvelle variante apparemment plus contagieuse du virus en Angleterre.