Controverse du «Bonjour-Ho!» du Bloc québécois | «Sexe, politique et séparatisme : la tempête parfaite pour les réseaux sociaux et le Canada anglais»

«C’est mélanger trois termes ensemble : sexe, politique et séparatisme. La tempête parfaite pour les réseaux sociaux et le Canada anglais. C’est un bon vieil exercice de démonisation du Bloc québécois. Ce serait venu d’un commercial télévisé et personne n’en aurait parlé. À la base, c’était une opération humoristique. Il y a près de 30 000 mentions sur Google, alors parlez-en en bien ou en mal, mais parlez-en!»