Possible resserrement des mesures sanitaires au Québec | Pour ou contre la fermeture des commerces non essentiels durant les Fêtes?

«À partir de mercredi le 16 décembre et jusqu’au 10 janvier, dans toute l’Allemagne, seuls les magasins d’alimentation, les pharmacies et quincailleries seront ouvertes. Donc, tous les commerces non essentiels ainsi que toutes les écoles et garderies et les coiffeurs seront fermés. Les restaurants, les musées, salles de sports et de spectacle sont déjà fermés depuis le 1er novembre. Angela Merkel a annoncé un durcissement des mesures pour faire face au rebond de l’épidémie»