Nouvelles mesures sanitaires et de confinement | «Ça risque de ressembler à ce que Mme Merkel a annoncé» -François Legault en studio au micro de Paul Arcand

« Effectivement, on commence par les résidents des CHSLD ensuite les travailleurs des CHSLD et après on fait les RPA. On a à peu près 70% des décès qui viennent des résidents des CHSLD et des RPA, c'est tout à fait normal qu'on commence par eux autres. (...) On reçoit les vaccins de Pfizer par boîte de 975. Quand la boîte est ouverte, on ne peut pas transférer les vaccins dans un autre endroit. Quand on en a 975, on est capable de vacciner et les résidents et les employés. »