Drainville | Le REM en voie aérienne au-dessus du boulevard René-Lévesque!

« On parle d'un métro léger sur rail électrique sans conducteur, une vingtaine de nouvelles stations vers l'est échelonnées sur une trentaine de kilomètres (...) Il va se brancher sur René-Lévesque en structure aérienne (...) Ils vont intégrer aux équipes de conception des architectes, des designers, du monde capable de faire des belles structures un peu comme l'a fait Vancouver, à Copenhague et en Autriche. Ils ont des structures en hauteur en acier, pas en béton et sous lesquelles on a construit des pistes cyclables, des parcs, des voies piétonnières. Tout l'enjeu de l'acceptabilité sociale va être très important. »