Trudeau refuse d’augmenter immédiatement les transferts en santé | «On est très déçus» - François Legault

«Justin Trudeau a refusé de s’engager à augmenter de façon substantielle les transferts en santé. C’est un rendez-vous qui est manqué. On est très déçus. M. Trudeau nous a dit que selon lui, à cause de la situation de la COVID, cette discussion était prématurée. Nous, on pense qu’au contraire, la situation de la COVID vient ajouter au problème de financement des soins de santé dans toutes les provinces et territoires au Canada»