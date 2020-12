La députée Émilise Lessard-Therrien interpelée «Jeune dame» par le ministre Pierre Dufour | «Ç’avait l’air condescendant»

«C’est effectivement un peu mononcle et ça enfreint le code de conduite qu’on doit suivre quand on est dans le Salon bleu parce qu’il faut toujours s’interpeller par nos titres de député ou de ministre. Donc, c’est un manquement aux règlements, mais ça s’ajoute au ton. On dit que l’Assemblée nationale doit se moderniser, mais on vit encore avec ces attitudes de mononcle, de ‘’boys club’’. Quand on fait référence à l’âge ou au genre d’une députée, c’est un peu pour la discréditer, surtout quand on est mal à l’aise de répondre à une question qui est posée»