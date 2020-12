Cri du cœur des restaurateurs au gouvernement Legault | «Pour nous permettre de mieux vivre, déverrouillez nos caves à vins»

En entrevue avec Bernard Drainville, le propriétaire du restaurant Joe Beef, David McMillan, a expliqué pourquoi les restaurateurs demandent au gouvernement Legault de leur permettre de vendre leurs bouteilles de vins.

Une fois de plus, les restaurateurs et tenanciers de bars réclament le droit de vendre vin et bières à emporter comme le font la SAQ et les dépanneurs.