«Respecte les règles et si tu ne veux pas les respecter, retourne chez vous» -Bernard Drainville à Pierre Fitzgibbon

« C’est très accablant pour Fitzgibbon. Sur la forme, il a été d'une désinvolture et d'un je m’en foutisme renversant (...) Il n’écoute rien et il fait tout ce qu’il faut pour se mettre dans le trouble. C’est comme si c'est lui qui va décider comment s'applique le code d'éthique. Il dit : je suis prêt à prendre un blâme, amenez-le votre blâme. T'es en politique bonhomme. Il y a des règles qui s'appliquent. Respecte les règles et si tu ne veux pas les respecter, retourne chez vous. »