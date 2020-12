Drainville | Le bracelet antirapprochement sera-t-il le nouvel outil du plan d'action contre la violence conjugale?

« Le bracelet antirapprochement a été adopté en Espagne et est en vigueur en France depuis septembre dernier. Le bracelet est porté au poignet ou à la cheville par l'ex conjoint violent et la victime porte de son côté un récepteur équipé d'un GPS. Dès que l'homme se rapproche trop, quand il pénètre dans le périmètre de sécurité établi par le juge, ça sonne et ça prévient la femme et les policiers. Depuis son entrée en Espagne en 2009, il n'y a eu aucune femme assassinée par un homme portant un tel bracelet. »