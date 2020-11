Requalification des travailleurs | Québec offre 500 $ par semaine

«Je donne souvent l’exemple d’un ébéniste en aérospatial qui pourrait compléter une formation et devenir charpentier-menuisier et intégrer les chantiers de construction. Un ancien préposé à l’entretien d’un hôtel pourrait suivre un DEP en entretien général d’immeuble et s’occuper de l’entretien ménager d’un hôpital»