Casse-têtes familiaux avec les rassemblements de Noël | «Je ne suis pas un magicien, je ne fais pas de miracles» - François Legault

«Il faut être prudent, surtout la semaine avant Noël. L'idéal, c'est de rester chez soi. Mais je comprends très bien qu'il y a beaucoup de Québécois qui doivent travailler la semaine avant Noël et là, on doit parler de minimiser les risques en respectant deux consignes très importantes: rester toujours à deux mètres des autres personnes et porter un masque à l'intérieur»