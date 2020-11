Québécois qui veulent partir en vacances à l’étranger | «Ce n’est vraiment pas une bonne idée»

«D’aller dans un tout-inclus, avec ben du monde. Rappelons-nous ce qui est arrivé au début mars, à la fin du congé scolaire, on a eu plein de Québécois qui sont revenus avec la COVID. On peut bien dire que c’est leur problème et qu’ils n’ont qu’à se mettre en quarantaine. Des gens vont être malades et occuper des lits dans nos hôpitaux et faire travailler davantage le personnel du réseau de la santé»