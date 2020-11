Rassemblements de Noël autorisés | Maximum de 2 rassemblements durant la période du 24 au 27 décembre

6 régions en difficulté

François Legault a de nouveau demandé à certains Québécois de faire plus d'efforts pour endiguer la propagation de COVID-19 qui est à la hausse dans six régions:

-Saguenay-Lac-Saint-Jean;

-Estrie, plus particulièrement à Asbestos et Granit;

-Gaspésie, plus spécifiquement sur la Côte de Gaspé;

-Joliette et Lanaudière Nord;

-Matane, dans le bas-Saint-Laurent;

-Sorel, en Montérégie.