Défense du français au Québec | «Mélanie Joly crée beaucoup d'attentes» -Bernard Drainville

Bernard Drainville commentait, lundi matin, au micro de Paul Arcand, les déclarations du week-end de la ministre libérale fédérale, Mélanie Joly, qui parle d'une possible crise linguistique au Canada et que le Québec «est en mode survie et que son mandat est de rétablir l'égalité entre le français et l'anglais».

La ministre Joly a dit en substance qu'elle sentait que le Canada était au bord d'une crise (...) qu'on n'avait pas besoin d'une crise linguistique en plus...»