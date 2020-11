Hôtel transformé en refuge pour itinérants | Des commerçants préoccupés

Les commerçants du quartier gai à Montréal demandent un meilleur encadrement des centaines d'itinérants supplémentaires qui séjournent dans le secteur à la suite de la transformation de l'Hôtel Place Dupuis en refuge pour sans-abris.

Ces commerçants soutiennent que leurs ventes chutent en raison de la présence de tous ces itinérants et du sentiment d'insécurité qui est en hausse.

Ils souhaitent donc l'ajout de patrouilles policières et d'intervenants psycho-sociaux.

Et ils dénoncent le fait que la nourriture servie aux itinérants proviennent de traiteurs de la rive-sud et non pas de commerçants locaux.