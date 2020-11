Rassemblement de 250 personnes | Un décret gouvernemental sème la confusion

Un décret adopté le 22 octobre par le gouvernement Legault a semé la confusion au sein de l'industrie des congrès qui a cru, à tort, qu'elle avait le feu vert pour une reprise des réunions de 250 personnes dans les hôtels situés en zones rouges.

Ce décret stipule que dans de rares exceptions, certains groupes peuvent tenir des réunions dans des salles privées, par exemple un syndicat appelé à voter sur une nouvelle convention collective.

Le décret précise que ces réunions peuvent atteindre jusqu’à un maximum de 250 personnes.

L'Association des professionnels de congrès du Québec l'a interprété comme étant un feu vert pour reprendre des activités de groupes.

Toutefois, le décret interdit tout rassemblement lié à l'événementiel ou lors de congrès.

Rappel du ministère de la Santé et des Services sociaux

Le MSSS a d'ailleurs émis un communiqué, mercredi après-midi, pour préciser le tout:

Le ministère de la Santé et des Services sociaux tient à rappeler que les rassemblements sont toujours interdits dans les salles louées et les salles communautaires dans les régions se trouvant au palier d'alerte maximale (rouge). Il en va de même pour les auditoires et audiences dans un lieu public intérieur.

Cette précision est importante à la suite d'informations erronées ayant circulé dans les dernières heures,

Un arrêté ministériel du 22 octobre dernier stipule que les rassemblements en zone rouge ne sont autorisés que pour des situations spécifiques exceptionnelles et très rares pour assurer une continuité de différentes secteurs de la société. Il est important de souligner :

- qu'aucune activité liée au tourisme d'affaires ne peut avoir lieu, ce qui inclut par exemple les congrès, les réunions d'entreprises non essentielles et qui peuvent se dérouler en mode virtuel, les expositions commerciales et les voyages de motivation;

- que seules les activités organisées nécessaires et même essentielles à la poursuite des activités d'une organisation publique ou privée pourraient être autorisées dans des situations très rares et exceptionnelles. Le nombre de personnes présentes doit être limité au minimum nécessaire et une distance de deux mètres doit être gardée entre les personnes.