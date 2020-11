Drainville | Rien ne va plus entre Ottawa et Québec pour une station du REM à l'aéroport de Montréal

« Tu construis le tunnel et il n'y a pas de station au bout? Ça n'a pas de bon sens. On est bien mieux de trouver une solution parce qu'on risque d'avoir l'air fou sur un méchant temps parce que la Caisse de dépôt, elle, a décidé d'aller de l'avant avec la construction du tunnel vers l'aéroport (...) S'il fallait qu'on ne trouve pas de solutions, c'est inconcevable. Aéroport de Montréal (ADM) a dit qu'elle financerait la station. Ce que j'entends à Ottawa, c'est que ce projet-là est incontournable, il faut qu'il se fasse. On veut aider ADM à le faire, mais ce ne sera pas un chèque en blanc.»