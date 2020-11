Coronavirus dans les écoles | 324 classes ont été fermées au cours des 2 derniers jours

Il semble que le coronavirus se répand de plus en plus dans les écoles du Québec et cela inquiète grandement le gouvernement Legault.

Selon les plus récentes données, un total de 1174 classes sont fermées en raison du coronavirus au Québec. Mais depuis deux jours, la cadence des fermetures s’est accélérée avec 324 nouvelles classes fermées.

C’est d’ailleurs pour cette raison que le gouvernement Legault évalue actuellement la possibilité de fermer les écoles pour une période déterminée, comme l’a évoqué le quotidien La Presse, jeudi matin.

En point de presse, le premier ministre François Legault a avoué qu’il aurait préféré que cette nouvelle ne sorte pas dans les médias avant que toutes les discussions soient achevées.