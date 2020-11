Mesures sanitaires restrictives | Pas d’assouplissement d’ici le 23 novembre

Le premier ministre du Québec, François Legault, a dressé le bilan des résultats après deux semaines de mesures sanitaires plus restrictives en zones rouges.

Lors de son point de presse, mardi, François Legault s’est dit préoccupé par la hausse de nouveaux cas observée au cours des derniers jours au Québec.

De, plus, contrairement au printemps dernier, lors de la première vague, plusieurs régions du Québec dénombrent beaucoup de cas.

5 régions en situation inquiétante

Selon les données du gouvernement, cinq régions connaissent des situations inquiétantes : le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière Nord, Mauricie, le Centre du Québec et la Gaspésie.

Trois régions dénombrent peu de cas : l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

Neuf régions connaissent des situations plutôt stables : Montréal, Laval, Laurentides, l’Outaouais, la Montérégie, la Capitale-Nationale, Chaudières-Appalaches, l’Estrie et le Nord du Québec.

M. Legault indique qu'on pourrait se consoler avec le fait que le Québec a deux fois moins de nouveaux cas par million d'habitants que dans le reste du monde, mais il se questionne aussi si ce n'est pas ce qui attend la province dans les prochaines semaines.

Pas d'assouplissements

Par ailleurs, le premier ministre a fait le bilan des mesures sanitaires restrictives mises en place dans les zones rouges (fermeture des bars, restaurants, gyms et salles de spectacle) à la fin du mois d'octobre.

Selon lui, elles n'ont pas permis de réduire de nombre de nouveaux cas et il faudra donc les conserver jusqu'au 23 novembre.

Malgré le fait que cette situation n'est pas facile à vivre pour de nombreux Québécois, François Legault s,est réjoui que 97% des enfants vont à l'école et 97% des travailleurs ont retrouvé l'emploi qu'ils avaient en février. Tout ça à cause des mesures sanitaires mises en place et respectées par les Québécois.

Un vaccin, mais...

M. Legault a également commenté la nouvelle du groupe Pfizer selon laquelle leur vaccin est efficace à 90%.